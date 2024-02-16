16.02.2024, 13:45
ФОТО | В Таллинне проходит митинг в связи со смертью Навального
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, 16 февраля, посольства РФ в Эстонии проходит митинг. Люди выходят в связи с новостью о том, что Алексей Навальный умер в колонии.
На митинг пришло около 80 человек.
Политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает местное управление ФСИН.
Подробности — в нашем ОНЛАЙН-БЛОГЕ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.