Новости Эстонии
16.02.2024, 13:45

ФОТО | В Таллинне проходит митинг в связи со смертью Навального

 
Navalnõi protest Tallinnas
Navalnõi protest Tallinnas
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Сегодня, 16 февраля, посольства РФ в Эстонии проходит митинг. Люди выходят в связи с новостью о том, что Алексей Навальный умер в колонии.

На митинг пришло около 80 человек.

Политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает местное управление ФСИН.

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