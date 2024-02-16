ФОТОРЕПОРТАЖ | Очень много людей плачет: в Таллинне прошел митинг в связи со смертью Навального

На стихийный митинг собралось около 80 человек, даже несмотря на дождь. Очень большое количество журналистов. Пришли даже родители с маленькими детьми.

Уже спустя минут десять узкая улица Pikk была полностью заполнена людьми. Полицейские, следившие за порядком, призывали митингующих потесниться и оставить для горожан хотя бы небольшой проход.

Корреспондент RusDelfi с митинга у посольства описывает обстановку: „Общее впечатление очень угнетающее, потому что очень много людей плачет. Как женщин, так и мужчин. В основном это те, кто знали Навального лично, сторонники Навального. Организаторы митинга говорят, что в такой момент лучше помолчать, но сказать хочется так много об этой боли, которая произошла и которая происходит в мире“.

„Очень много молодых, в том числе несовершеннолетних. Сейчас все желающие могут взять микрофон и высказать все, что думают. Если в начале митинга люди были в шоке от происходящего, то сейчас увидели поддержку друг друга и начали активно подходить к микрофону“, - рассказывает наш корреспондент.

На митинге выступил представитель Reforum Space Алексей Павлов.

„Россия вступила в фазу поезда, который несется в стену и будет сметать все на своем пути. Сейчас он будет, скорее всего, убивать политзеков, не будет давать свиданок. После выбора начнутся не точечные, а массовые репрессии, которые будут сопровождаться арестами всех, кто был в списках. Надеждина - не Надеждина. Будет дана команда „Фас!“. Скорее всего, будут убраны какие-то процедурные мероприятия, чтобы арестовывать и сажать людей. А может быть и расстреливать, я не знаю. Госдума может за день принять 50 законов и через день Россия проснется в тоталитарной стране с убийствами 37 года. Начнут пропадать отцы, братья, детей и женщин он не пожалеет. Он просто свирепый, злой“...

„Психованный ублюдок“, - выкрикивает политический активист, одна из организаторов митинга, резидент Reforum Space Tallinn Сана Безменова.