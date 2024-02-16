Промес объявлен в международный розыск

„Осужденный футболист объявлен в международный розыск. Прокуратура пыталась доставить его в Нидерланды и приняла для этого меры. Однако это пока не привело к его экстрадиции“, — приводит слова Ваттимена „РИА Новости Спорт“.

Напомним, накануне Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и полутора годам тюрьмы за поножовщину с двоюродным братом. Общий срок — 7,5 года заключения.

Накануне Промес сыграл за „Спартак“ в матче Зимнего кубка РПЛ с „Кайратом“ и отметился двумя забитыми мячами. Игра завершилась со счётом 6:0 в пользу московского клуба. Квинси вместе со „Спатаком“ находится на зимних сборах в ОАЭ.

Источник - Чемпионат

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