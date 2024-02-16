ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР | Сайковский: реформисты начали движение к тоталитаризму

Если реальная деятельность какой-то партии отличается от декларируемой во время выборов на 20-25%, то это нормально. Ведь невозможно избежать влияния проблем внутри коалиций, международного контекста и экономических циклов. Нынешняя же коалиция сразу начало делать нечто, отличающееся от ожиданий избирателей на 30-50 процентов. Кредит доверия используется обычно политиками, чтобы реализовывать непопулярны меры, компенсировать негатив от временных неудач и без суеты принимать долговременные решения. Кая Каллас и ее коалиция „спалили“ этот кредит уже за первые два месяца после выборов. И это не единственная аномалия нынешней политической ситуации.