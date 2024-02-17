DELFI В УКРАИНЕ | Эстонская пара: в Киев можно приехать как турист и во время войны

Во время боевых действий в Украине, когда города подвергаются обстрелам российскими ракетами, эстонская пара Инге Мехиде и Ахто Мери проявили героизм и отправились в Киев, чтобы доставить из Таллинна машины для ВСУ. Наряду с этим пара говорит, что Украину можно посетить и в качестве туриста в столь небезопасное время, поскольку поездка может быть актом поддержки местных жителей и экономики.