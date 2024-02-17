За рубежом
17.02.2024, 10:11

DELFI В УКРАИНЕ | Эстонская пара: в Киев можно приехать как турист и во время войны

 
Inge Mehide ja Ahto Meri
Inge Mehide ja Ahto Meri
ФОТО: lisnychuk yurii

Во время боевых действий в Украине, когда города подвергаются обстрелам российскими ракетами, эстонская пара Инге Мехиде и Ахто Мери проявили героизм и отправились в Киев, чтобы доставить из Таллинна машины для ВСУ. Наряду с этим пара говорит, что Украину можно посетить и в качестве туриста в столь небезопасное время, поскольку поездка может быть актом поддержки местных жителей и экономики.

Инге Мехиде и Ахто Мери присоединились к группе волонтеров из 69-й бригады сниффингов мирового сообщества NAFO, которая на протяжении уже двух лет доставляет для ВСУ конвоями машины, дроны, глушилки и другую помощь.

Во время поездки они всегда были вместе и ходили рядом друг с другом: на церемонии передачи машин, во время встреч с военными и даже на обратном пути, когда была остановка в польском кафе на обед, расплачиваться к кассе они пошли тоже вместе.

RusDelfi
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