Собираетесь на Тартуский марафон? Читайте о вариантах парковки и развозки!

Программа юбилейного марафона начнется 17 февраля гонкой вольным стилем, винтажной гонкой и эстафетой. Классические дистанции лыжники преодолеют в воскресенье, 18 февраля.

Помимо традиционных классических дистанций на 63 км и 31 км, в программу 2024 года вошли также заезд на 31 км вольным стилем, эстафета, винтажный Тартуский марафон и детские заезды. В марафоне можно участвовать и виртуально на подходящей вам трассе.

Ожидается, что на соревнование прибудут тысячи почитателей лыжного спорта, что уже само по себе является непростой задачей для организаторов. „Главное – чтобы люди приехали заранее и не возникало спешки и нервозности. На месте необходимо руководствоваться распоряжениями организаторов дорожного движения и указателями“, – сказал начальник охраны G4S Арго Рааг, отвечающий за организацию движения и безопасность на Тартуском марафоне.

„Также напоминаем, что распоряжения охранников нужны для того, чтобы у всех все было в порядке и соревнование прошло гладко, поэтому просим выполнять рекомендации охранников несмотря на усталость на финише. Конечно же, у охранников всегда можно получить дополнительную информацию, как после долгого дня соревнования вернуться к своей машине“, – добавил Рааг.

Как добраться?

Старт – на стадионе Спортивного центра Техванди в Отепя, финиш – в Тартумааском центре оздоровительного спорта неподалеку от Элва. Три основные возможности приехать на соревнование:

o На платном транспорте от организаторов. Утром можно приехать к месту старта на автобусе, который отходит с парковки перед театром „Ванемуйне“ в Тарту, а после финиша вернуться в Тарту к Aura Keskus.

o Утром на автомобиле к месту старта, от финиша до парковки на старте – на автобусе от организаторов. Поездка платная. Парковка на старте бесплатная.

o Утром на автомобиле на парковку у финиша и оттуда на автобусе к месту старта. Парковка на финише и поездка на автобусе к месту старта – платные.