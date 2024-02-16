Жена Карпина поссорилась с подписчиком из-за 14 февраля и Эстонии

Предметом для словесного конфликта стала семейная фотография Дарьи, которая своим домом считает Эстонию. Девушка 14 февраля поздравила подписчиков с Днем влюбленных и друзей.

Один из пользователей прокомментировал публикацию Дарьи: „В России этот праздник 21 июня. Нетрадиционные европейские ценности не чтим“. В ответ на это Карпина ответила: „Фу. Во-первых, я из Европы и этот праздник — мой с детства. Во-вторых, в России в этот праздник все рестораны в сердечках, ничего?“.

Далее подписчик вновь обратился к Карпиной: „Я вас поздравляю! А к чему было „фу“? К тому, что россияне в большей части не чтят этот так называемый праздник?“.

Дарья завершила диалог сообщением: „“Фу“ — это про то, как грубо вы пишете про мою страну, которая является частью Европы. Но самое „фу“, что у вас не хватает ни такта, ни воспитания просто пролистать и не комментировать. Вот это я понимаю, ценности, браво!“

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