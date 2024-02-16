Овечкин признался, что не готов играть до 50 лет в хоккей
Российский форвард и капитан „Вашингтона“ Александр Овечкин признался, что не готов играть в хоккей до 50 лет. В настоящее время спортсмену 38 лет.
— Следите ли за КХЛ и, в частности, за вашим давним партнером по сборной Ильей Ковальчуком, вернувшимся в хоккей в 40 лет?
— Периодически смотрю счет. А Илюха — молодец, мы с ним разговаривали недавно. Настраивается на плей-офф! Думаю, этот человек с его здоровьем и подходом к делу может играть до 50 лет. Самое главное, чтобы он сам этого хотел.
— А вы до 50 — можете?
— Не-ет!
— В НХЛ действующий контракт доиграете — и все?
— Думаю, да.
— А если не успеете голевой рекорд Гретцки побить, неужели на сезон еще не переподпишете?
— Не люблю слово «если». Живем сегодня, играем, идем дальше, — сказал Овечкин «СЭ».
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