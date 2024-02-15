ФОТО | ЧМ по биатлону: Франция завоевала золото в одиночной смешанной эстафете, Эстония – 11-я

Эстония (Рене Цахкна и Сюзан Кюльм), занимавшая перед последней сменой восьмое место, финишировала на 11-м месте (0+9; +1,41,7).

В пятницу на чемпионате выходной, а в субботу состоятся классические мужская и женская эстафеты.

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