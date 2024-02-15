ФОТО | ЧМ по биатлону: Франция завоевала золото в одиночной смешанной эстафете, Эстония – 11-я
В Нове-Место (Чехия) прошла одиночная смешанная эстафета в рамках чемпионата мира по биатлону. Золото завоевала Франция. Сборная Эстонии (Рене Цахкна и Сюзан Кюльм) стала 11-й.
После Франции (Кентен Фийон Майе, Лу Жанмонно) - 36.21,7 (0 штрафных кругов + 3 промаха), второе место заняла Италия (Томмазо Джакомель, Лиза Виттоцци) - отставание 24,6 секунды (0 + 5), а третье - Норвегия (Йоханнес Бё, Ингрид Ландмарк Тандреволд) + 27,4 (1 + 4).
Эстония (Рене Цахкна и Сюзан Кюльм), занимавшая перед последней сменой восьмое место, финишировала на 11-м месте (0+9; +1,41,7).
В пятницу на чемпионате выходной, а в субботу состоятся классические мужская и женская эстафеты.
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