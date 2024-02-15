ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (722-й день) | The Washington Post: украинская армия начала частичный вывод войск из Авдеевки
Подводим итоги очередного дня войны.
Украинские военные заявили, что начали частичный вывод войск из Авдеевки Донецкой области — важного укрепрайона ВСУ на окраине Донецка. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на украинских военных.
Собеседники газеты считают, что потеря Авдеевки — „вопрос времени“. Последним украинским оплотом в городе, по словам репортеров издания, вероятно станет разрушенный коксохимический завод, пишет Meduza.
В случае захвата Авдеевки, пишет WP, войска России одержат „самую значительную победу на поле боя после провала украинского контрнаступления“ в 2023 году — и это будет „самым явным признаком того, что российские войска возвращают себе инициативу, поскольку Киеву не хватает солдат, оружия, боеприпасов, морального духа и денег“.
Российские военные захватили главный въезд в Авдеевку и установили свой флаг недалеко от места, где сделал селфи Владимир Зеленский, когда посещал город в конце декабря, пишет strana.ua со ссылкой на военного аналитика газеты Bild Юлиан Рёпке.
„Российский флаг на месте, где Зеленский сделал селфи у въезда в Авдеевку в конце декабря. Сейчас город тактически окружен Россией. Самой большой задачей для украинцев будет выбраться оттуда живыми“, - написал журналист.
Российские паблики уточняют, что стела, у которой фотографировался Зеленский, в 70 метрах от нынешних российских позиций. Также они пишут о том, что россияне захватили Донецкую фильтровальную станцию - укрепрайон ВСУ на северо-востоке Авдеевки. Но пока никаких подтверждений этому нет.
Российский город Белгород снова попал под удар, один из снарядов упал у торгового центра, другой — на школьном стадионе. По последним данным, погибло семь человек, среди них годовалая девочка. Пострадавших - 18 человек. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.
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Столтенберг: западные страны планируют совместно передать Украине миллион беспилотников. В преддверии второй годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину НАТО обсудила новую военную помощь Киеву. На заседании Совета НАТО-Украина было решено создать совместный учебно-аналитический центр в Польше, в городе Быдгош, где украинцы смогут „делиться уроками, извлеченными из российской войны“, пишет Deutsche Welle. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.
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Мединский предложил „скопипастить“ „Википедию“, которую штрафуют за статьи о войне в Украине.
Помощник российского президента Владимир Мединский предложил „скопипастить“ всю „Википедию“ для российского аналога — портала „Знание. Вики“, чтобы „не плодить сущности“, пишет BBC со ссылкой на „РИА Новости“. „Мне кажется, сейчас время не созидать контент новый с нуля — это сложно догонять. Агрегировать и использовать чужой контент, скопипастить всю эту „Википедию“, да и все“, — сказал Мединский, выступая на заседании российского общества „Знание“ (цитата по „РИА Новости“).
Популярность „Википедии“ в сравнении с ее российским аналогом Мединский объяснил количеством статей на русском языке: на портале „Знание. Вики“, 22 тысячи статей, а в „Википедии“ — 70 миллионов. „Естественно, она [„Википедия“] вылезает всегда первой“, — резюмировал помощник президента. При этом, по мнению Мединского, 99% статей „Википедии“ „контентно не вредны“. С его слов, 1% статей „являются вражеской клеветой“.
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