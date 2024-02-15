ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (722-й день) | The Washington Post: украинская армия начала частичный вывод войск из Авдеевки

Украинские военные заявили, что начали частичный вывод войск из Авдеевки Донецкой области — важного укрепрайона ВСУ на окраине Донецка. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на украинских военных.

Собеседники газеты считают, что потеря Авдеевки — „вопрос времени“. Последним украинским оплотом в городе, по словам репортеров издания, вероятно станет разрушенный коксохимический завод, пишет Meduza.

В случае захвата Авдеевки, пишет WP, войска России одержат „самую значительную победу на поле боя после провала украинского контрнаступления“ в 2023 году — и это будет „самым явным признаком того, что российские войска возвращают себе инициативу, поскольку Киеву не хватает солдат, оружия, боеприпасов, морального духа и денег“.



Российские военные захватили главный въезд в Авдеевку и установили свой флаг недалеко от места, где сделал селфи Владимир Зеленский, когда посещал город в конце декабря, пишет strana.ua со ссылкой на военного аналитика газеты Bild Юлиан Рёпке.

„Российский флаг на месте, где Зеленский сделал селфи у въезда в Авдеевку в конце декабря. Сейчас город тактически окружен Россией. Самой большой задачей для украинцев будет выбраться оттуда живыми“, - написал журналист.

Российские паблики уточняют, что стела, у которой фотографировался Зеленский, в 70 метрах от нынешних российских позиций. Также они пишут о том, что россияне захватили Донецкую фильтровальную станцию - укрепрайон ВСУ на северо-востоке Авдеевки. Но пока никаких подтверждений этому нет.



Российский город Белгород снова попал под удар, один из снарядов упал у торгового центра, другой — на школьном стадионе. По последним данным, погибло семь человек, среди них годовалая девочка. Пострадавших - 18 человек. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.

