Первый процесс над Трампом начнется 25 марта. Суд отказался прекратить дело или отложить слушания

Судья Хуан Мерчан сообщил, что первый в истории уголовный процесс над бывшим президентом начнется 25 марта — в этот день планируется начать отбор жюри присяжных.

Адвокаты Трампа пытались настоять на прекращении дела или отсрочке, утверждая, что в суде Нью-Йорка справедливый процесс провести не удастся, а присяжные не будут беспристрастными.

Кроме того, защита утверждала, что судебный процесс повлияет на напряженный сезон праймериз и фактически станет вмешательством в выборы. Все эти доводы судья отклонил.

„Как Вы можете участвовать в выборах, если Вы целыми днями сидите в здании суда на Манхэттене?“ — сказал Дональд Трамп журналистам у здания суда.

Он также в очередной раз заявил, что преступлений не совершал.

„Дело должно было быть рассмотрено три года назад. Тут нет никакого дела“, — сказал Трамп.

Напряженный график

Процесс в Нью-Йорке станет первым из четырех дел, возбужденных в отношении бывшего президента.

Разбирательство по делу о хранении Трампом секретных документов назначено на май, а власти штата Джорджия предлагают начать процесс по делу о предполагаемой попытке экс-президента изменить результаты президентских выборов в этом штате на август.

Еще один процесс — о заговоре с целью отмены результатов выборов и роли Трампа в штурме Капитолия, который должен начаться 4 марта в Вашингтоне, пока поставлен на паузу — решение по этому вопросу должен принять Верховный суд.

На прошлой неделе Апелляционный суд округа Колумбия решил, что бывший президент не обладает иммунитетом от судебного преследования по делу о попытке отменить результаты выборов 2020 года, однако адвокаты Трампа заявили, что обжалуют решение в Верховном суде.

Трамп заявлял, что что у него иммунитет, поскольку он действовал в своем официальном качестве президента до и во время штурма Капитолия своими сторонниками 6 января 2021 года.

Его адвокаты также неоднократно заявляли, что бывшего президента нельзя судить уголовным судом за действия, которые были связаны с отправлением им президентских обязанностей.