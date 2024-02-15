Трамп в случае избрания хочет принудить к миру РФ и Украину

Добивающийся избрания на пост президента США Дональд Трамп в случае победы на выборах в ноябре намерен оказать давление и на Россию, и на Украину, чтобы вынудить их начать переговоры о прекращении огня, сообщило в четверг, 15 февраля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники в окружении Трампа. Бывший президент, являющийся ведущим кандидатом на выдвижение от республиканцев в нынешнем году, ранее неоднократно заявлял, что в случае своего избрания прекратит войну в Украине в кратчайшие сроки.

По словам собеседников Bloomberg, Трамп собирается подтолкнуть Украину к началу переговоров с Россией, пригрозив ей прекращением поставок оружия. Бывший президент уже сейчас агитирует республиканцев в Конгрессе за то, чтобы они не поддерживали пакет помощи Украине на сумму в 60 млрд долларов.

Неясные условия заключения мира

Рычагом давления на Россию, напротив, должны стать угрозы резко увеличить военную помощь Украине и ужесточить санкции против РФ. При этом советники Трампа ничего не говорят об условиях мирных переговоров, в том числе о ключевом условии Украины - выводе российских войск с ее международно признанной территории.

Несколько советников Трампа, включая Ларри Кудлоу и Роберта ОʼБрайена, также публично выступали за ужесточение санкций в отношении Центробанка РФ, чтобы повлиять на решение Путина продолжать войну, отмечает Bloomberg. Источники агентства добавили, что пока никто из команды Трампа не ведет переговоры с российскими и украинскими посредниками, поскольку по законам США частным организациям запрещено вести переговоры такого уровня от имени Белого дома.