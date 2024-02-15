ФОТО | Крегор Цирк, вошедший в историю эстонского плавания, вернулся на родину

Крегор Цирк продемонстрировал неожиданный результат, проплыв с лучшим временем в предварительных заплывах на 200 м баттерфляем и квалифицировался на Олимпиаду в Париж.

Крегор Цирк преодолел дистанцию за 1.55,58, улучшив рекорд Эстонии двухлетней давности на четыре сотых секунды.

В полуфинале Цирк преодолел дистанцию за 1.55,64, что позволило ему выйти в финал, заняв в общем зачете пятое место. До национального рекорда, который он установил ранее, ему не хватило всего 0,06 секунды.

В финале 24-летний пловец боролся за медали на протяжении всей дистанции и финишировал с новым рекордом Эстонии - 1,55,48, что позволило ему занять пятое место в жесткой конкуренции.

Золотую медаль завоевал японец Томору Хонда - 1.53,88, за ним следуют Альберто Раццетти (1.54,65) и Мартин Эспернбергер (1.55,16).

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