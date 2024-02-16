ASUS Republic of Gamers представляет полностью обновленные ноутбуки Zephyrus G14 и G16

ASUS Republic of Gamers (ROG) представляет Zephyrus G14 и Zephyrus G16 2024-го года – новейшие модели в знаменитой серии супертонких и легких игровых ноутбуков. Ноутбуки заключены в цельный корпус из алюминиевого сплава в красивом оформлении, в том числе – в новом цвете Platinum White, с настраиваемой светодиодной подсветкой Slash, пересекающей дисплейную крышку по диагонали. Основу аппаратной комплектации составляют новейшие компоненты Intel® или AMD и NVIDIA® с технологиями искусственного интеллекта для максимальной производительности в работе и играх. Ноутбуки Zephyrus G14 и G16 оснащены OLED-дисплеем ROG Nebula с потрясающей точностью цветопередачи и поддержкой технологии G-SYNC® для невероятного качества изображения. Суперэффективная система охлаждения, включающая три вентилятора, жидкометаллический термоинтерфейс и испарительную камеру в некоторых моделях, позволяют мощным компонентам раскрыться в полную силу, несмотря на ультрапортативный формат этих устройств.

Новый дизайн

Ноутбуки Zephyrus G14 и Zephyrus G16 2024-го года получили полное обновление как внутри, так и снаружи. Обе модели заключены в новый цельный корпус из алюминиевого сплава, что позволило идеально сбалансировать вес, прочность и внутреннее расположение компонентов, а также разместить большую клавиатуру во всю ширину корпуса. Встроенные динамики стали на 25% больше, чем у моделей предшествующего поколения, и способны воспроизводить низкие частоты до 100 Гц, а их громкость увеличилась на 47%. Обновленные ноутбуки Zephyrus G14 и G16 также получили более крупные колпачки клавиш и тачпад увеличенного размера для максимально комфортного набора текста и управления в системе и играх.