Таллинн отметил лучших молодых спортсменов: в их числе Ефимова, Леванди и Петрыкина
В среду в ратуше вице-мэр Тийт Терик поощрил выдающихся молодых спортсменов Таллинна, успешно участвовавших в международных молодёжных и юниорских соревнованиях, и их тренеров. В этом году Таллинн поддержит 58 лучших молодых спортсменов в возрасте 14–23 лет и их тренеров.
Вице-мэр Тийт Терик подчеркнул, что в этом году отмечено рекордное число молодых спортсменов и их тренеров. „Пандемия коронавируса не снизила, а напротив, повысила мотивацию молодёжи заниматься спортом на высшем уровне. В этом году мы отмечаем трех чемпионов мира, пять чемпионов Европы и несколько призёров молодежных чемпионатов 2023 года. Эти достижения важны для развития спортивной культуры города и прекрасно иллюстрируют спортивные достижения Таллинна и преданность молодёжи своему делу“, - добавил Терик.
Были отмечены пловцы Энели Ефимова и Ларс Себастьян Антониак, таэквондистки Анна Тишук и Александра Андреева, каратисты Тан Маркус Ояла, Рагнар Аудсе, Михкель Метс и Мари Ряпп, фехтовальщики Маркус Сальм и Эдвин Яху, легкоатлеты Валерия Смирнова, Карл Кристьян Похлак, Карл Гнадеберг и Роберт Компус, борцы Виктория Вессо, Раймонд Проус и Мардо Эрмус, яхтсмены Берта Кивистик, Лийсбет Орав, Карл Сёрен Тамм, Саския Пыльдмаа и Анн Каролин Виктория Вюрст, гонщик на катерах Андер Хуберт Лаури, бойцы муай-тай Роман Митяев, Бригитта Вааб, Виктория Голубева, Руслан Митяев и Никита Исопежко, бильярдисты Рево Маймре, Карл Гнадеберг и Сандер Тамм, шашист Прийт Локотар, тяжелоатлетка Аннела Аус, подводные пловцы Полина Икконен и Паулине Танис, триатлонистка Лийз Каптен, боксёры Йоозеп Палм и Никита Беликов, дзюдоисты Гаяне Погосян и Филипп Щекотин, художественные гимнастки Полина Тубалева, Элис Кретелле Кукк, Камила Григоренко, Ника Оборская и София Яковлева, фигуристы Арлет Леванди и Нина Петрыкина, велосипедист Оливер Мятлик, пятиборка Мия Коткин, ориентировщица Лийзе Лиллелайд, спортивные акробаты Кирке Арукаэву и Лийза Мяннико, подводный пловец Алексей Попов, парапловцы Кейра Раттур, Каспар Пауль Лойк, Бетти Обликас и Сяде Пярноя, паралегкоатлет Ринат Райсп и гольфист Ричард Тедер.
Сумма пособия молодым спортсменам составляет в соответствии с критериями 500–1500 евро. При назначении гранта комиссия основывается на спортивных результатах, достигнутых в предшествующем подаче заявления календарном году. Учитывается число участников в соответствующем виде спорта или категории и занятое соискателем гранта место. Кроме того, учитывается известность и популярность вида спорта как на международном, так и на эстонском уровне, количество стран, принявших участие в соревнованиях, включение вида спорта в программу Олимпийских игр и/или список приоритетных видов спорта в Таллинне. В данном случае к международным титульным соревнованиям относятся Юношеские Олимпийские игры, юношеские чемпионаты мира и Европы, финал (окончательный результат) юниорских Кубков мира и Европы, а также Юношеские олимпийские дни и Универсиады.
Таллиннский департамент культуры и спорта проводит мероприятие, отмечающее лучших молодых спортсменов, уже в 12-й раз, впервые оно было проведено в 2013 году по инициативе тогдашнего вице-мэра и нынешнего мэра Михаила Кылварта.
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