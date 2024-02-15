Таллинн отметил лучших молодых спортсменов: в их числе Ефимова, Леванди и Петрыкина

Вице-мэр Тийт Терик подчеркнул, что в этом году отмечено рекордное число молодых спортсменов и их тренеров. „Пандемия коронавируса не снизила, а напротив, повысила мотивацию молодёжи заниматься спортом на высшем уровне. В этом году мы отмечаем трех чемпионов мира, пять чемпионов Европы и несколько призёров молодежных чемпионатов 2023 года. Эти достижения важны для развития спортивной культуры города и прекрасно иллюстрируют спортивные достижения Таллинна и преданность молодёжи своему делу“, - добавил Терик.

Были отмечены пловцы Энели Ефимова и Ларс Себастьян Антониак, таэквондистки Анна Тишук и Александра Андреева, каратисты Тан Маркус Ояла, Рагнар Аудсе, Михкель Метс и Мари Ряпп, фехтовальщики Маркус Сальм и Эдвин Яху, легкоатлеты Валерия Смирнова, Карл Кристьян Похлак, Карл Гнадеберг и Роберт Компус, борцы Виктория Вессо, Раймонд Проус и Мардо Эрмус, яхтсмены Берта Кивистик, Лийсбет Орав, Карл Сёрен Тамм, Саския Пыльдмаа и Анн Каролин Виктория Вюрст, гонщик на катерах Андер Хуберт Лаури, бойцы муай-тай Роман Митяев, Бригитта Вааб, Виктория Голубева, Руслан Митяев и Никита Исопежко, бильярдисты Рево Маймре, Карл Гнадеберг и Сандер Тамм, шашист Прийт Локотар, тяжелоатлетка Аннела Аус, подводные пловцы Полина Икконен и Паулине Танис, триатлонистка Лийз Каптен, боксёры Йоозеп Палм и Никита Беликов, дзюдоисты Гаяне Погосян и Филипп Щекотин, художественные гимнастки Полина Тубалева, Элис Кретелле Кукк, Камила Григоренко, Ника Оборская и София Яковлева, фигуристы Арлет Леванди и Нина Петрыкина, велосипедист Оливер Мятлик, пятиборка Мия Коткин, ориентировщица Лийзе Лиллелайд, спортивные акробаты Кирке Арукаэву и Лийза Мяннико, подводный пловец Алексей Попов, парапловцы Кейра Раттур, Каспар Пауль Лойк, Бетти Обликас и Сяде Пярноя, паралегкоатлет Ринат Райсп и гольфист Ричард Тедер.