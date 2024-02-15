ФОТО И ВИДЕО | Белгород попал под обстрел. Поврежден торговый центр и жилые дома. Погибли шесть человек, в том числе младенец

По словам Гладкова, „различные разрушения“ выявлены в семи частных и пяти многоквартирных домах, поврежден один магазин. Кроме того, есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий, добавил губернатор.

Позднее в Минздраве сообщили, что в результате обстрела Белгорода погибли шесть человек. Среди погибших — годовалая девочка, сообщил Гладков. В результате удара погибла преподаватель БелГУ Любовь Губкина, говорится в телеграм-канале вуза. 17 человек получили ранения, среди них четверо детей. Шесть пострадавших в тяжелом состоянии.

Местные телеграм-каналы пишут, что в результате удара серьезно поврежден торговый центр на улице Плеханова.

Телеграм-каналы Mash и Shot утверждали, что в результате обстрела погибли девять человек. Официально эта информация не подтверждена. Белгородский телеграм-канал „Пепел“ сообщает, что как минимум трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Жители Белгорода, находившихся недалеко от места взрыва, сообщили „Агентству“, что не получали смс-оповещений и не слышали сирен в районе торгового центра.

По информации „Пепла“, один из снарядов попал по территории стадиона на улице 60-летия Октября.

Издание „Бел.ру“ пишет, что на стадионе погибла женщина и маленький ребенок, находившийся в коляске. Источник РИА Новости утверждает, что бабушка везла в коляске внучку.

Белгородские телеграм-каналы также опубликовали видео „прилета“ по торговому центру на улице Плеханова.

Минобороны России сообщило, что в районе 12:30 Украина пыталась совершить атаку по объектам на территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“. Средства ПВО, согласно заявлению военного ведомства, уничтожили 14 реактивных снарядов над территорией Белгородской области.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обстрел Белгорода „очередным актом терроризма со стороны киевского режима“. Россия вынесет тему обстрела города на рассмотрение „профильных международных организаций“, в том числе Совбеза ООН.