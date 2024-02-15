Футбольная команда из Маарду осталась без лицензии и уступила место в Первой лиге Б клубу из Йыхви

Процесс лицензирования клубов начался в октябре 2023 года и продлился до конца января 2024 года. За это время клубы прошли различные тренинги, предоставили ЭФС информацию и документы о соответствии различным критериям, а также провели значимую деятельность по развитию. В октябре и ноябре прошлого года ЭФС встречался с каждым клубом индивидуально, а во второй половине января провел совещание по защите лицензий с каждым клубом.

„Судя по процессу лицензирования, качество организации ведущих клубов является высоким. Клубы имеют свои собственные спортивные, общественные и организационные цели, что делает их уникальными организациями. В планах, представленных в процессе лицензирования, было много амбиций, что обещает сбалансированный сезон“, — сказал директор по развитию Эстонского футбольного союза (ЭФС) Михкель Уйболехт.

Лицензия высшей лиги была выдана „Флоре“, „Левадии“, таллиннскому „Калеву“, городской команде „Пайде“, „Нымме Калью“, пярнускому „Вапрусу“, „Курессааре“, нарвскому „Трансу“, тартуской „Таммеке“ и „Нымме Юнайтед“. В первой лиге выступят „Харью“ (Лаагри), „Виймси“, футбольный клуб „Табасалу“, футбольный клуб „Таллинн“, „Элва“, „Велко“ (Тарту), „Флора U21“, „Левадия U21“, „Пайде U21“ и „Калев“ U21.

„Легион“ (Таллинн), „Калев“ (Тарту), „Тулевик“ (Вильянди), футбольный клуб „Ляэнемаа“, футбольный клуб „Пярну“, „Феникс“ (Йыхви), „Курессааре U21“, „Нымме Калью U21“, „Таммека U21“ (Тарту) и нарвский „Транс U21“ получили лицензию для участия в Первой лиге Б. Городская команда „Маарду“ осталась без лицензии, так как к установленному сроку не выполнила шесть критериев лицензионной процедуры А. Клуб из Маарду подал апелляцию на решение лицензионной комиссии, которая не была удовлетворена апелляционной комиссией по лицензированию клубов.