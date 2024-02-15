Кубок Эстонии по баскетболу: „Калев/Крамо“ сыграет в финале с командой „Тартуского университета“

Команда „Тартуского университета“ вышла в полуфинал Кубка Эстонии, имея за плечами четырехматчевую победную серию. После последовательных побед над таллиннским „Калевом\Снабб“, „Валмиерой“ и командой „Латвийского университета“ в эстоно-латвийской лиге, во вторник в четвертьфинале они со счетом 79:61 обыграли клуб „Кейла“.

Соперник команды „Тартуского университета“ по полуфиналу - „Садам“ - также находится во впечатляющей форме, выиграв восемь из десяти последних матчей. Четвертьфинал против команды „ТалТех“ прошел с переменным успехом, и лишь на последних секундах „Садам“ смог одержать сладкую победу со счетом 75:74.