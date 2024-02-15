15.02.2024, 18:00
Кубок Эстонии по баскетболу: „Калев/Крамо“ сыграет в финале с командой „Тартуского университета“
ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг, 15 февраля, команда „Тартуского университета“ обыграла пярнуский клуб „Садам“ (70:55) во втором полуфинале Кубка Эстонии по баскетболу.
Команда „Тартуского университета“ вышла в полуфинал Кубка Эстонии, имея за плечами четырехматчевую победную серию. После последовательных побед над таллиннским „Калевом\Снабб“, „Валмиерой“ и командой „Латвийского университета“ в эстоно-латвийской лиге, во вторник в четвертьфинале они со счетом 79:61 обыграли клуб „Кейла“.