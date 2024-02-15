Вот уж отметили! На празднике победы в Суперкубке произошла стрельба

„Мы подтвердили, что один человек погиб. Общее число получивших огнестрельные ранения дошло до 22“, — сообщила начальник полиции Канзас-Сити Стейси Грейвз.

Отмечается, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии. В больнице Children’s Mercy Kansas City сообщили, что в день чемпионского парада к ним поступили девять детей с огнестрельными ранениями.

Единственной погибшей на данный момент является местная радиоведущая Лиза Лопес-Галван. Она скончалась в больнице, куда ее доставили с огнестрельным ранением в живот.

Звуки выстрелов спровоцировали хаос в толпе, в результате которого многие получили травмы, не связанные со стрельбой. Точное количество пострадавших продолжает уточняться. Ранее сообщалось, что в чемпионском параде в Канзас-Сити примут участие около миллиона человек.

Источник - Sportmail

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