В бобслеиста врезался его же боб

Мишель выступает в экипаже-четверке Михаэля Фогта. Во время заезда спортсмен выпал из перевернувшегося боба. Затем спустя несколько секунд находившийся на контруклоне боб покатился обратно и врезался в лежащего на льду спортсмена, пишет РБК.

В результате этого инцидента Мишель потерял сознание, его доставили в близлежащую больницу на вертолете. Ему сделали операцию по поводу травм бедра и тазобедренного сустава, также у него травмы грудной клетки. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

В Федерации бобслея Швейцарии добавили, что Фогт получил серьезное сотрясение мозга и ушибы, Доминик Хуфшмид и Андреас Хаас отделались легкими травмами. Фогт и Мишель заняли четвертое место на Олимпиаде в Пекине в двойках, а также завоевали бронзу на чемпионате мира 2023 года.

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