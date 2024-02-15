Лига чемпионов: „Лацио“ сенсационно победил „Баварию“, а ПСЖ уверенно обыграл „Реал Сосьедад“
В среду, 14 февраля, состоялись очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Итальянский „Лацио“ обыграл дома мюнхенскую „Баварию“ (1:0), а французский ПСЖ дома победил „Реал Сосьедад“ (2:0).
„Лацио“ – „Бавария“ 1:0
Гол: 1:0 – 69, пенальти Иммобиле
Единственный гол в матче забил нападающий „Лацио“ Чиро Иммобиле, который реализовал пенальти на 69-й минуте. Итальянский клуб получил право на пенальти, когда за грубый фол с поля был удалён защитник „Баварии“ Деотшанкюль Юпамекано.
Ответная игра состоится 5 марта.
ПСЖ – „Реал Сосьедад“ 2:0
Голы: 1:0 – 58 Мбаппе, 2:0 – 70 Барколя
На 58-й минуте Килиан Мбаппе вывел хозяев поля вперед. На 70-й минуте молодой француз Брэдли Баркола ушёл от защитника и отправил мяч между ног вратарю испанского клуба.
Ответный матч пройдёт 5 марта.
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