ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (721-й день) | „Поняли, что не отбиться им“
Подводим итоги очередного дня войны.
Глава внешней разведки Эстонии: Россия пытается убедить Запад в готовности к перемирию, чтобы снизить поддержку Украины
Россия распространяет на Западе слухи о готовности к перемирию с Украиной, но на самом деле российское руководство считает этот конфликт долгосрочным, сообщает ERR со ссылкой на заявление главы Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розина.
„Мы живем рядом с очень злым государством, которое ведет завоевательную войну против своего соседа и чьи амбиции больше, чем только эта страна, и чьи амбиции направлены на изменение всего европейского порядка безопасности. В последние два года мы видим, как ведется война. К счастью, цели не были достигнуты, но мы также видим, что эти цели — политическое и военное порабощение Украины — не изменились“, — заявил Розин.
По его словам, российское руководство готово вести войну столько, сколько потребуется. При этом на Западе Россия, по словам Розина, распространяет через „агентов влияния“ слухи о том, что Москва заинтересована в мире. Таким образом, считает глава внешней разведки, Россия пытается снизить поддержку Украины в западных странах.
В результате российских ударов по Селидово погибли три человека, 12 пострадали
Об этом сообщил глава областной администрации Вадим Филашкин.
По его данным, российские военные в ночь на 14 февраля выпустили по городу четыре ракеты, попав по пятиэтажному дому и корпусу больницы. В числе погибших ребенок 2015 года рождения и беременная женщина. Фалашкин уточнил, что еще четверо детей получили ранения.
Глава области также подчеркнул, что это предварительные данные, а число погибших и пострадавших может измениться. Ранее он сообщал, что под завалами могут оставаться люди.
Помимо этого, он сообщил, что в городе в результате ударов были повреждены девять многоэтажных домов, магазин, аптека и четыре автомобиля.
Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение российского БДК „Цезарь Куников“ в Черном море
„Вооруженные силы Украины совместно с подразделениями ГУР уничтожили большой десантный корабль „Цезарь Куников“. В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки“, — говорится в заявлении Генштаба.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что атаковали корабль морскими беспилотниками Magura V.
„В итоге „Цезарь Куников“ получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что русский офицер, именем которого назвали корабль, был убит ровно 81 год назад“, — заявили в ГУР.
Также в ведомстве добавили, что российская поисково-спасательная операция „успеха не имела“.
Представитель ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что в результате атаки погибла большая часть экипажа российского корабля.
Бывший моряк, который служил на „Цезаре Куникове“, заявил, что экипажу большого десантного корабля удалось спастись после атаки украинских морских беспилотников.
„Поняли, что не отбиться им, вовремя покинули корабль. Есть такой элемент, как покидание корабля при угрозе его гибели. Каждый член экипажа знает в каком спасательным плоту он должен быть“, — заявил бывший моряк.
По его словам, на борту корабля в момент атаки находилось 89 человек. Отбиться от атаки дронов „Цезарь Куников“, по мнению собеседника „Би-би-си“, не мог.
На вопрос журналистов, что в принципе десантный корабль делал в открытом море, собеседник сказал: „Такие вопросы сейчас у каждого, но ответов на них, к сожалению, нет“.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров посетили позиции украинских войск на авдеевском и купянском направлениях
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров совершили рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на авдеевском и купянском направлениях. Об этом главком в сообщил в своем телеграм-канале.
В ходе поездки Сырский и Умеров заслушали командиров бригад, тактических групп и группировок, ведущих оборонительные действия. „Совместно проанализировали имеющиеся ресурсы и потребности наших войск. По результатам работы приняли ряд важных решений, направленных на усиление боевых возможностей наших воинских частей и предупреждение действий врага“, — написал главком.
Сырский также подчеркнул, что оперативная обстановка остается „очень сложной и напряженной“, в том числе из-за численного преимущества российских войск. Кроме того, российские военные активно применяют авиацию, а также ведут плотный минометный и артиллерийский огонь по позициям ВСУ, отметил главком.
США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью более одного миллиона долларов, об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.
„Более трети территории Украины заминировано в результате полномасштабного вторжения России. Сегодняшняя передача оборудования для разминирования стоимостью более одного миллиона долларов Государственной специальной службе транспорта позволит Украине развернуть больше групп разминирования, чтобы ускорить восстановление Украины“, — написала Бринк в своем X (ранее твиттер).
Посол также сообщила, что встретилась с министром финансов Украины Сергеем Марченко для обсуждения дальнейшей поддержки Украины со стороны США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал „неправдой“ сообщения СМИ, что Владимир Путин через посредников предлагал США заморозить конфликт в Украине, сообщает „Интерфакс“.
„Нет, это неправда“, — заявил Песков.
Ранее агентство Reuters писало, что Владимир Путин посылал США сигналы о том, что готов рассмотреть вопрос прекращения огня в Украине, однако американские власти отказались вести переговоры в обход Киева.
„Несколько месяцев назад мало кто верил, что это возможно“ Столтенберг — об успехах Украины в море
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал „большим достижением“ успешные операции ВСУ в Черном море, сообщает „Радио Свобода“.
„Украинцам удалось нанести большие потери Черноморскому флоту России. Им удалось вытеснить флот России из западной части Черного моря. И это большое достижение и большая победа для украинцев“, — сказал Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов по поводу потопления российского десантного корабля „Цезарь Куников“
Он добавил, что сейчас экспорт зерна из Украины происходит „даже без соглашения с РФ“, что, по мнению Столтенберга, свидетельствует о навыках и компетенции ВСУ.
Bloomberg: ЕС предложил ввести санкции против Северной Кореи за поставки ракет российским военным
Европейский союз предложил ввести санкции против Северной Кореи за поставки ракет России, которые российские военные используются для ударов по Украине, сообщает Bloomberg.
В частности, под санкции могут попасть министр обороны КНДР и Главное ракетное управление страны. В свою очередь агентство отмечает, что эффект от ограничительных мер, включающих запрет на поездки и заморозку активов, скорее всего, будет в основном символическим.
Суд заочно арестовал юриста Илью Новикова по делу о „фейках“ про российскую армию
Копию решения Гагаринского суда Москвы в соцсети икс опубликовал сам Новиков.
О том, что в отношении юриста возбудили дело о „фейках“ об армии, сообщал ТАСС в конце декабря 2023 года со ссылкой на источники. По информации агентства, поводом для дела стало интервью Новикова, в котором он заявил, что российские войска убивали мирных жителей в Буче.
В Кремле допустили увеличение сроков „СВО“
Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, это связано с тем, что „специальная военная операция начиналась как операция против Украины“, но со временем „приняла форму войны против коллективного Запада“.
„Да, специальная военная операция может длиться несколько дольше, но изменить ход вещей это не может“, — отметил Песков.
Он не уточнил, какие сроки первоначально в Кремле закладывали на проведение „СВО“.
По материалам „Медузы“.
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