ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (721-й день) | „Поняли, что не отбиться им“

Глава внешней разведки Эстонии: Россия пытается убедить Запад в готовности к перемирию, чтобы снизить поддержку Украины

Россия распространяет на Западе слухи о готовности к перемирию с Украиной, но на самом деле российское руководство считает этот конфликт долгосрочным, сообщает ERR со ссылкой на заявление главы Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розина.

„Мы живем рядом с очень злым государством, которое ведет завоевательную войну против своего соседа и чьи амбиции больше, чем только эта страна, и чьи амбиции направлены на изменение всего европейского порядка безопасности. В последние два года мы видим, как ведется война. К счастью, цели не были достигнуты, но мы также видим, что эти цели — политическое и военное порабощение Украины — не изменились“, — заявил Розин.

По его словам, российское руководство готово вести войну столько, сколько потребуется. При этом на Западе Россия, по словам Розина, распространяет через „агентов влияния“ слухи о том, что Москва заинтересована в мире. Таким образом, считает глава внешней разведки, Россия пытается снизить поддержку Украины в западных странах.

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Об этом сообщил глава областной администрации Вадим Филашкин.

По его данным, российские военные в ночь на 14 февраля выпустили по городу четыре ракеты, попав по пятиэтажному дому и корпусу больницы. В числе погибших ребенок 2015 года рождения и беременная женщина. Фалашкин уточнил, что еще четверо детей получили ранения.

Глава области также подчеркнул, что это предварительные данные, а число погибших и пострадавших может измениться. Ранее он сообщал, что под завалами могут оставаться люди.

Помимо этого, он сообщил, что в городе в результате ударов были повреждены девять многоэтажных домов, магазин, аптека и четыре автомобиля.

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