ФОТО | ЧМ по биатлону: В индивидуальной гонке победил норвежец, Сиймер – 14-й

Норвежец Йоханнес Бё - 45.49,0 (1 промах) завоевал на ЧМ свою вторую золотую медаль. Он допустил один промах и опередил своего старшего брата Тарьей Бё (1 промах), завоевавшего серебро, на 58,9 секунды.

Бронзу завоевал Бенедикт Долль (Германия), уступив всего одну минуту и 53 секунды (1 промах).

Первые три круга Сиймер прошел чисто, а на последнем круге он допустил один промах и проиграл победителю 4.51, заняв 14-е место.

Это лучший результат для эстонских мужчин-биатлонистов в этом сезоне.

Других представители Эстонии выступили хуже. Рене Захкна занял 40-е место с четырьмя промахами (+6.56), а Райдо Рянкель занял 78-е место с семью промахами (+10.36).

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