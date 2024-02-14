Крегор Цирк занял пятое место на ЧМ по плаванию! „Выйти в финал - это лучший результат в моей жизни, большего я и желать не могу!“

С этим результатом он также вошел в историю, ведь ни один эстонский пловец ранее не занимал столь высокого места на чемпионате мира.

24-летний пловец боролся за медали на протяжении всей дистанции и финишировал с новым рекордом Эстонии - 1,55,48, что позволило ему занять пятое место в жесткой конкуренции.

„Попасть в финал чемпионата мира - лучший результат в моей жизни, большего я и желать не могу“, — сказал Цирк после финала. „По сравнению с полуфиналом, я был намного быстрее на первых 100 м, что не было запланировано тактически, но в целом я очень доволен этим местом“.

Золотую медаль завоевал японец Томору Хонда - 1.53,88, за ним следуют Альберто Раццетти (1.54,65) и Мартин Эспернбергер (1.55,16).

Цирк признает, что весь чемпионат мира был похож на настоящий голливудский фильм. „Здесь, в Дохе, было все - смех, слезы и все остальное“, — сказал с улыбкой уроженец Тарту.

„Теперь мне потребуется несколько дней, чтобы отдохнуть и провести время с семьей, а затем меня ждет высокогорный лагерь в США в марте, и более длительный период определенно будет направлен на то, чтобы подготовиться к Олимпийским играм в Париже“.

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