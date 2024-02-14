Украинская армия близка к потере Авдеевки. Чем ей это грозит — и что помогло российским войскам сломить сопротивление ВСУ?
Украинская армия в ближайшее время может окончательно потерять важный укрепрайон на окраине Донецка — Авдеевку. Вооруженные силы РФ (ВС РФ) начали операцию по окружению города еще в октябре 2023 года, но лишь теперь — после нескольких месяцев тяжелых боев и больших потерь — близки к своей цели. Что помогло им сломить сопротивление украинских войск? И чем грозит потеря Авдеевки Вооруженным силам Украины (ВСУ)? Об этом пишет Meduza.
В конце 2023 года российские войска безуспешно пытались полностью обойти Авдеевку с севера, отрезав от снабжения в том числе главный опорный пункт ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе. Там им приходилось наступать через поля и лесополосы у села Степового, преодолевать насыпь железной дороги. Атаки по открытой местности приводили лишь к очень большим потерям техники и живой силы — и продвижению на несколько сотен метров.
В новом году командование ВС РФ сменило форму операции: войска теперь пытаются отрезать от города коксохимический завод, у которого проходит главная линия снабжения группировки ВСУ в городе (по маршруту село Ласточкино — южная оконечность завода — далее на юг по Индустриальному проспекту). Именно там находится один из въездов в Авдеевку — со стелой, на фоне которой традиционно фотографировались украинские военные перед тем, как попасть в город (в конце декабря 2023-го там записал видео и президент Владимир Зеленский). Российские войска нанесли удар с востока от завода — через дачные поселки, в которых, в отличие от полей, можно было укрываться от украинских разведывательных беспилотников и дронов-камикадзе. 10 февраля, воспользовавшись туманом, который «предоставил» дополнительную маскировку, ВС РФ при поддержке авиации, сбросившей на Авдеевку десятки бомб, пошли в решительную атаку. К 14 февраля они достигли Индустриального проспекта — и отрезали Авдеевку от главной линии снабжения у коксохимического завода. Изначально противостоявшая им 110-я механизированная бригада ВСУ, по признанию ее офицеров, понесла большие потери и была частично отведена в тыл.
Командование ВСУ объявило о переброске на опасный участок резервов — в том числе 3-й штурмовой бригады «Азов», в 2023 году отличившейся при штурме сел Клещеевка и Андреевка под Бахмутом. С тех пор бригада была выведена на отдых и пополнение — а теперь снова срочно брошена в бой.
Российское командование ожидало подхода резервов противника и впервые за долгое время решило всерьез помешать такой операции. Это называется «изолировать театр боевых действий» — то есть попытаться разбомбить перебрасываемые войска на дальних подступах к фронту, а также дистанционно помешать подвозу боеприпасов, вывозу раненых и т. д. Российская авиация и ракетные войска нанесли десятки ударов на всю глубину украинского оперативного тыла — от коксохимического завода до городов Селидово и Курахово в 35 километрах к западу и юго-западу.
Неизвестно, удалось ли при этом воспрепятствовать переброске войск (ранее такие сложные операции у Воздушно-космических сил РФ не получались). Известно лишь, что части 3-й штурмовой бригады 14 февраля были замечены недалеко от стелы на въезде в Авдеевку — правда, туда они отошли под огнем противника.
От того, насколько успешной будет «изоляция театра», зависит судьба тысяч украинских военных, остающихся внутри Авдеевки. Пока их еще можно отвести из наметившегося окружения — так, как были отведены войска из Бахмута в мае 2023 года. К западу от Авдеевки есть несколько не перерезанных ВС РФ грунтовых дорог (правда, все они находятся под огнем артиллерии).
Однако, если снабжение и подвоз резервов будут прерваны ударами авиации и оперативно-тактических ракет по более глубокому тылу, организованный отвод гарнизона Авдеевки станет невозможен. Шансов же удержать город на длительное время, у ВСУ, кажется, уже нет.
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