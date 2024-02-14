Украинская армия близка к потере Авдеевки. Чем ей это грозит — и что помогло российским войскам сломить сопротивление ВСУ?

В конце 2023 года российские войска безуспешно пытались полностью обойти Авдеевку с севера, отрезав от снабжения в том числе главный опорный пункт ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе. Там им приходилось наступать через поля и лесополосы у села Степового, преодолевать насыпь железной дороги. Атаки по открытой местности приводили лишь к очень большим потерям техники и живой силы — и продвижению на несколько сотен метров.

В новом году командование ВС РФ сменило форму операции: войска теперь пытаются отрезать от города коксохимический завод, у которого проходит главная линия снабжения группировки ВСУ в городе (по маршруту село Ласточкино — южная оконечность завода — далее на юг по Индустриальному проспекту). Именно там находится один из въездов в Авдеевку — со стелой, на фоне которой традиционно фотографировались украинские военные перед тем, как попасть в город (в конце декабря 2023-го там записал видео и президент Владимир Зеленский). Российские войска нанесли удар с востока от завода — через дачные поселки, в которых, в отличие от полей, можно было укрываться от украинских разведывательных беспилотников и дронов-камикадзе. 10 февраля, воспользовавшись туманом, который «предоставил» дополнительную маскировку, ВС РФ при поддержке авиации, сбросившей на Авдеевку десятки бомб, пошли в решительную атаку. К 14 февраля они достигли Индустриального проспекта — и отрезали Авдеевку от главной линии снабжения у коксохимического завода. Изначально противостоявшая им 110-я механизированная бригада ВСУ, по признанию ее офицеров, понесла большие потери и была частично отведена в тыл.