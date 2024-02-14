Бывший футболист сборной России и нынешний блогер объявлен в розыск

Как сообщает телеграм-канал Baza, на Савина возбудили уголовное дело о дискредитации российской армии после двух административных дел.

Поводом для них стали два видеоролика. Один опубликовал сам Савин — среди прочего он брал интервью у украинских футболистов где они, по версии следствия, дискредитировали ВС РФ.

Поводом для второй проверки стало интервью Красавы Ксении Собчак, опубликованное 24 апреля 2023. По версии экспертно-криминалистического центра при МВД, в интервью Савин публично дискредитировал Вооружённые силы РФ.

В марте 2007 года Савин вызывался в национальную сборную. Был в заявке на игру со сборной Эстонии под 21-м номером, но на поле не вышел

Савин выступал за разные клубы, включая „Томь“, „Анжи“, „Химки“, „Амкар“, „Крылья Советов“, „Урал“, „Луч-Энергия“ и тульский „Арсенал“. На YouTube-канал „КраСава“ подписаны более 1,1 млн человек.

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