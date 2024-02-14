Фаната, ткнувшего футболиста пальцем в ягодицу, оштрафовали на 6 000 евро

Испанская государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте постановила оштрафовать на €6 тыс. фаната, который ткнул футболиста в ягодицу во время матча чемпионата страны. Об этом сообщает AS.

Также в отношении несовершеннолетнего болельщика введен запрет на посещение спортивных мероприятий в течение 12 месяцев.

Инцидент произошел в начале февраля во время матча 23-го тура чемпионата Испании между „Райо Вальекано“ и „Севильей“. В одном из эпизодов встречи болельщик „Райо Вальекано“ ткнул игрока „Севильи“ Лукаса Окампоса пальцем в область ягодиц, когда тот готовился вбросить мяч из аута.

Аргентинец сразу же высказал этому фанату недовольство, а после игры потребовал от Ла Лиги разобраться с инцидентом. „Райо Вальекано“ и „Севилья“ позднее выпустили заявления с осуждением такого поведения фаната.

Кроме того, Ла Лига обратилась из-за этого инцидента в прокуратуру.

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