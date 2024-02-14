ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Действующий чемпион „Калев/Крамо“ в полуфинале Кубка Эстонии обыгрывает „Виймси“

Команда „Виймси“, пережившая перед этим сезоном серьезное обновление, третий год подряд попадает в четверку лучших в Кубке Эстонии. В четвертьфинале в понедельник они обыграли „Авис Утилитас“ со счетом 76:75. У „Калева/Крамо“, который выиграл Кубок Эстонии в прошлом году, был более легкий соперник в четвертьфинале: они победили лидеров Первой лиги „Кадрина Каруд“ со счетом 114:78.

„Кубковые соревнования всегда полны сюрпризов, ведь проход в следующий этап зависит от одной игры“, — говорит Уго Тоом, который из-за травмы находится на скамейке запасных и анализирует матчи. „Команда „Виймси“ провела энергичную игру против „Авис Утилитаса“, и сегодня мы можем ожидать достойной баскетбольной битвы. Несмотря на то, что игра в понедельник против „Кадрина Каруд“ не была для нас идеальной, мы сделали выводы на сегодня, и наша мотивация против „Виймси“ высока. Я приглашаю всех болельщиков поддержать нашу команду и в День святого Валентина привести в зал друга!“