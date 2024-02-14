14.02.2024, 18:23
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Действующий чемпион „Калев/Крамо“ в полуфинале Кубка Эстонии обыгрывает „Виймси“
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в первом полуфинале Кубка Эстонии по баскетболу „Калев/Крамо“ сыграет с „Виймси“ в спортивном центре Сыле. Начало матча в 19:00.
Команда „Виймси“, пережившая перед этим сезоном серьезное обновление, третий год подряд попадает в четверку лучших в Кубке Эстонии. В четвертьфинале в понедельник они обыграли „Авис Утилитас“ со счетом 76:75. У „Калева/Крамо“, который выиграл Кубок Эстонии в прошлом году, был более легкий соперник в четвертьфинале: они победили лидеров Первой лиги „Кадрина Каруд“ со счетом 114:78.