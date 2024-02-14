ПРЯМО СЕЙЧАС | Рийгикогу решает судьбу автоналога(3)
Сегодня в 14.00 началось заседание Рийгикогу, где первым пунктом на повестке дня значится первое чтение законопроекта об автомобильном налоге.
В полдень под эгидой EKRE на Тоомпеа началась акция протеста соответствующего содержания. Смотрите фотографии ЗДЕСЬ.
„Мы намерены всячески препятствовать этому [введению налога на автомобили]“, — подчеркнул председатель EKRE Мартин Хельме в интервью Delfi. „Правительство Эстонии не реагирует на показатели популярности или общественное мнение в целом, если люди не выходят на улицы с протестом“, — добавил он.
Isamaa согласна с лозунгом EKRE. „Стоп автоналогу — это четкий посыл Isamaa. Вводить этот налог нецелесообразно. Во время экономического спада нельзя повышать налоги. По реакции общества мы видим, что это ему тоже не нравится“, — сказал лидер партии Урмас Рейнсалу.
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