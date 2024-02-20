Наркотики стали опаснее, но люди этого не знают: больше всего смертей от передозировки зафиксировано в Харьюмаа и Ида-Вирумаа

По данным регистра причин смертей и Института здоровья, в 2023 году от передозировки умерло 117 человек. Годом ранее эта цифра была меньше - 80. А вот в 2021 году таких случаев было 39. Резкий рост смертности начался именно в 2022 году. Больше всего смертей зафиксировано в Харьюмаа и Ида-Вирумаа.

Тезис о том, что проблема наркомании характерна именно для Ида-Вирумаа, часто возникает в обществе. Однако, по мнению ведущего специалиста по реабилитации из эстонской клиники по лечению зависимостей Libertas Константином (герой пожелал скрыть фамилию, она известна редакции), в таком вопросе не стоит спекулировать на национальности и регионе. В Харьюмаа проблема стоит не менее остро.

„Да, был какой-то момент, когда в обществе звучал нарратив: наркоман - это русскоязычный молодой человек до 30 лет с незаконченным основным образованием. Сейчас совершенно другая картина. Я редко бываю в Ида-Вирумаа, поэтому ничего не могу сказать конкретного про регион. Я работаю в Таллинне, у нас было несколько пациентов, которые родом оттуда, но по сравнению с общим количеством - это мизер“.

Обратившись к базе данных статистики здравоохранения и медицинских исследований TAI , можно прийти к похожему выводу. Например, первичных случаев лечения наркозависимости в 2022 году в Харьюмаа (270) было более чем в два раза больше, чем в Ида-Вирумаа (109).

Терапевт подтвердил, что по, его личным наблюдениям, в последнее время количество людей, страдающих от наркозависимости, не выросло, но характер принимаемых веществ изменился.

„Нет ощущения, что нагрузка возросла, другое дело, что сам наркопотребитель неким образом меняется - становится моложе, - рассказывает Константин. - Также меняется вещество, идет уклон в соли BP. У таких людей когнитивные способности снижены, с ними труднее. Ведь реабилитация строится на определенных заданиях, которые нужно выполнять“.