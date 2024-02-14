Зимние виды
14.02.2024, 16:02

Бьорндален: ситуация в биатлоне может стать такой же плохой, как в лыжах. А там катастрофа

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Уле-Эйнар Бьорндален
Уле-Эйнар Бьорндален
ФОТО: FRISO GENTSCH | Scanpix

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален высказался о вреде доминирования одной команды в биатлоне.

„Доминирование одной сборной вредно для спорта. Через несколько лет ситуация в биатлоне может стать такой же плохой, как в лыжных гонках. А там настоящая катастрофа. К тому же запрет на фтор тоже нанёс ущерб. Только большие команды имеют возможность предоставлять спортсменам хороший инвентарь и смазки без фтора. Если IBU не займётся этим вопросом сейчас, через три-четыре года ситуация станет плачевной, как в лыжных гонках. Меня интересуют лыжные гонки, но я больше их не смотрю“, — приводит слова Бьорндалена VG.

Напомним, на чемпионате мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия) норвежские спортсмены и французские биатлонисты завоевали 14 из 18 медалей. Соревнования продлятся до 18 февраля.

Источник - Чемпионат

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