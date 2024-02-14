Глава Департамента внешней разведки: российское общество сильно милитаризировано, а пропаганда работает на всех уровнях, начиная со школ

Ведущий программы Йоханнес Тралла спросил гостя, с какой страной мы живем по соседству. И что изменилось в России за последние два года.

Розин отметил, что мы живем рядом с очень „злым государством“, которое ведет завоевательную войну против своего соседа и чьи амбиции больше, чем одна только Украина. „Амбиции России также направлены на изменение всего европейского порядка безопасности. За последние два года мы видели, как ведется эта война. К счастью, без достижения своих целей. Но мы также увидели, что сами по себе цели - военно-политический захват Украины - не изменились“, - сказал Розин.

Также собеседники сошлись во мнении, что Москва продолжает войну без какого-либо серьезного общественного сопротивления внутри страны. Каупо Розин объясняет это так: российское общество сейчас находится в таком состоянии, когда люди психологически доведены до состояния, когда они в основном поддерживают войну. Глава внешней разведки считает, что общество сильно милитаризировано, а пропаганда работает на всех уровнях, начиная со школ. „Идет индоктринация детей. Вот какое общество мы имеем по ту сторону границы“, - заключил он.

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