Сборная Эстонии по футболу сыграет товарищеский матч со Швейцарией

Сборные Эстонии и Швейцарии встречались между собой четыре раза, последняя игра состоялась на А. Ле Кок Арене в 2015 году. Во всех этих матчах Эстония проигрывала. Сборная Швейцарии занимает 18-е место в рейтинге ФИФА и сыграет летом на чемпионате Европы.

До этого мужская сборная Эстонии проведет матч за право играть на чемпионате Европы, в котором 21 марта встретится в полуфинале с Польшей, а 26 марта в случае успеха с победителем другого полуфинала Финляндией или Уэльсом. В любом случае, в марте сборной Эстонии предстоит провести два матча, так как сборная договорились сыграть 26 марта с проигравшей командой другого полуфинала.

8 июне Эстония в полуфинале Кубка Балтии сыграет с Фарерскими островами. От результатов полуфиналов зависит то, где эстонские футболисты проведут следующий матч. Если соперником станет Латвия, то в Эстонии, а если Литва, то на выезде.

Новый сезон Лиги Наций УЕФА стартует осенью. Эстония выступает в Лиге C в одной группе со Швецией, Азербайджаном и Словакией.

Два худших обладателя четвертых мест в Лиге С вылетят в Лигу D. Четыре победителя групп Лиги С автоматически поднимутся в Лигу В.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .