Кремль прокомментировал сообщения о плане Путина заморозить войну

В Кремле опровергли сообщения о том, что Россия через посредников предлагала США заморозить конфликт в Украине на данном этапе. "Нет, это неправда", - заявил в среду, 14 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, соответствует ли действительности информация агентства Reuters, утверждающего, что президент РФ предлагал США заморозить военные действия в Украине, но эта инициатива была отвергнута Штатами.

Агентство Reuters 13 февраля сообщилосо ссылкой на три российских источника, что президент России Владимир Путин посылал США сигналы о готовности рассмотреть возможность прекращения огня в Украине, однако его предложение было отвергнуто Вашингтоном после контактов между посредниками с обеих сторон.

По данным собеседников агентства, Кремль предлагал заморозить военные действия на нынешних линиях соприкосновения, не желая уступать ни одну из территорий, над которыми РФ получила контроль. В 2023 году Путин озвучил свою позицию публично, а также передал ее в частном порядке через посредников - в том числе через арабских партнеров Москвы на Ближнем Востоке.

Вашингтон отказался обсуждать прекращение огня без участия Киева

"Контакты с американцами ни к чему не привели", - рассказал Reuters на условиях анонимности высокопоставленный российский источник, знакомый с ходом обсуждений в конце 2023 - начале 2024 года. По словам еще одного российского источника, американцы через посредников передали, что не будут обсуждать возможное прекращение огня без участия Украины, и поэтому контакты закончились неудачей. Третий источник, знакомый с ходом обсуждений, сказал, что с "американцами все развалилось", потому что США не захотели давить на Украину.