Олимпийские чемпионы Волосожар и Траньков ждут третьего ребенка

«Я думаю, что 14 февраля — это отличный повод поделиться с вами прекрасной для нашей семьи новостью. Мы c Максимом Траньковым ждем встречи с тобой, наш малыш. Всех с праздником, любите и будьте любимыми всегда», — написала Волосожар.