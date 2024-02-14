14.02.2024, 15:07
Олимпийские чемпионы Волосожар и Траньков ждут третьего ребенка
ФОТО: | Scanpix
Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар в своих соцсетях сообщила, что ждет третьего ребенка.
«Я думаю, что 14 февраля — это отличный повод поделиться с вами прекрасной для нашей семьи новостью. Мы c Максимом Траньковым ждем встречи с тобой, наш малыш. Всех с праздником, любите и будьте любимыми всегда», — написала Волосожар.
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