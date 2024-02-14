Самая душераздирающая лыжная победа в истории. Золото ОИ после выкидыша и с переломом(2)
Польская лыжница Юстина Ковальчик приехала на Олимпийские игры 2014 гола в Сочи в статусе чемпионки ОИ и мира, но не считалась главной фавориткой гонки на 10 км классикой. Золото отдавали норвежке Марит Бьорген. Также вполне реальным претендентом на победу была Тереза Йохауг. Ковальчик могла обыграть их только чудом, ведь выступала в Сочи с травмой.
Ковальчик стартовала раньше норвежек. Она сразу же задала высокий темп, который многим соперницам оказалось не по силам выдержать. Сенсационно провалились даже Бьорген с Йохауг. Марит финишировала только пятой, а Терезе удалось докатить лишь до бронзы (28,3 секунды отставания). Второй в гонке стала шведка Шарлотта Калла — 18,4 от Ковальчик, пишет Sport24.
Еще до объявления официальных результатов Ковальчик, которая никак не могла прийти в себя на финише, разрыдалась. Эмоции были объяснимыми, потому что бежала польская лыжница на обезболивающих. Все дело в многослойном переломе стопы. Он случился с ней за несколько недель до Олимпиады.
„Я заглушила ее, выпив перед стартом обезболивающее лекарство. Оно позволяет на три часа забыть о боли. Из-за этой травмы последние три недели было очень трудно тренироваться. Вся Польша обсуждала мое здоровье. И я все-таки нашла в себе силы дотерпеть и победить“, — цитировала „Российская газета“ Ковальчик.
Лыжница пыталась убедить всех в том, что это лишь ушиб, но потом была вынуждена рассказать правду. Некоторые посчитали, что Ковальчик врет, но она опубликовала в сети рентгеновский снимок.
— Я сделала снимок и выложила его в социальную сеть. Не люблю, когда начинают рассуждения люди, не очень глубоко понимающие в лыжных гонках.
Помимо перелома у Ковальчик были и другие проблемы до и во время Олимпиады в Сочи. Весной 2014-го лыжница упала в обморок по ходу интервью, а затем рассказала, что год назад потеряла ребенка. Выкидыш спровоцировал депрессию, Юстина решила никому не говорить, чтобы не беспокоить.
„Я была беременна, выкидыш случился в мае прошлого года на сборе. Если бы беременность продолжалась, я бы не выступила в Сочи. У меня были другие жизненные планы на следующий год. Я планировала поговорить с тренером, с командой и с Польской лыжной федерацией. Она вложила средства в мою подготовку, а команда — время. Я хотела объяснить ситуацию. К сожалению, судьба распорядилась иначе.
Это были ужасные дни. Я ничего не сказала ни тренеру, ни родителям, чтобы их не беспокоить. Все, что мне оставалось, справиться с этим самостоятельно. Я была полностью разбита и хотела бросить лыжи, но решила готовиться к Олимпиаде, несмотря на эту трагедию. Для себя, для ребят из моей команды“, — сказала Ковальчик в интервью Sport.pl.