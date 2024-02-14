Глава Департамента внешней разведки: не стоит верить разговорам Кремля о мире
Россия пытается распространять на Западе слухи о возможном мире в войне с Украиной, но на самом деле она видит эту войну как продолжительную, считает глава Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин. В передаче Esimene stuudio на канале ETV Розин отметил, что Россия не достигла своих целей в связи с Украиной, но и не изменила их.
„Мы живем рядом с очень злым государством, которое ведет завоевательную войну против своего соседа и чьи амбиции больше, чем только эта страна, Украина, и чьи амбиции также направлены на изменение всего европейского порядка безопасности. В последние два года мы видим, как ведется война. К счастью, цели не были достигнуты, но мы также видим, что эти цели – политическое и военное порабощение Украины – не изменились“, – сказал Розин.
По словам Розина, Россия готова продолжать войну столько, сколько потребуется, несмотря на то, что на Западе она пытается распространять слухи о том, что Москва заинтересована в мире.
„Россия рассматривает как один из факторов риска для себя поддержку Украины со стороны Запада, поэтому одно из направлений ее действий – подорвать и, желательно, прекратить поддержку Запада. Мы видим, что есть разные люди, которыми Россия пытается манипулировать как информационными агентами или агентами влияния на Западе, и этот нарратив о мире – очень распространенная тема, которую продавливают. О нем Западу рассказывают различные российские аналитики, которые еще могут путешествовать, академики и так далее. Таких разговоров о мире очень много“, – отметил гость передачи.
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