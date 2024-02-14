Глава Департамента внешней разведки: не стоит верить разговорам Кремля о мире

По словам Розина, Россия готова продолжать войну столько, сколько потребуется, несмот ря на т о, что на Западе она пытается распространять слухи о том, что Москва заинтересована в мире.

„Россия рассматривает как один из факторов риска для себя поддержку Украины со стороны Запада, поэтому одно из направлений ее действий – подорвать и, желательно, прекратить поддержку Запада. Мы видим, что есть разные люди, которыми Россия пытается манипулировать как информационными агентами или агентами влияния на Западе, и этот нарратив о мире – очень распространенная тема, которую продавливают. О нем Западу рассказывают различные российские аналитики, которые еще могут путешествовать, академики и так далее. Таких разговоров о мире очень много“, – отметил гость передачи.