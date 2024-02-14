Фавориты не дрогнули: „Манчестер Сити“ и „Реал“ стали на шаг ближе к четвертьфиналу Лиги чемпионов

„Копенгаген“ – „Манчестер Сити“ 1:3

Голы: 0:1 – 10 де Брюйне, 1:1 – 34 Маттссон, 1:2 – 45 Бернарду Силва, 1:3 – 90 Фоден

В Дании „Манчестер Сити“ вышел вперед уже на 10-й минуте благодаря голу Кевина де Брёйне. На 34-й минуте датчанам удалось сравнять счет. Гол забил полузащитник Магнус Маттссон. Однако в самой концовке первого тайма Бернарду Силвы снова вывел „Манчестер Сити“ вперед.

В конце второго тайма точку в матче поставил Фил Фоден. Ответная встреча состоится 6 марта.

„Реал“ Мадрид – „РБ Лейпциг“ 0:1

Гол: 0:1 – 48 Браим Диас

Уже на второй минуте матча Беньямин Шешко вывел хозяев вперед, но после спорного решения VAR мяч был отменён.

Сразу после перерыва Браим Диас на правом фланге обыграл трех игроков немецкого клуба и с угла штрафной пробил в дальнюю девятку.

Далее у обеих команд было много моментов, но игра так и закончилась со счетом 1:0.

Ответный матч состоится 6 марта.

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