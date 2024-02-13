Крегор Зирк вошел в историю эстонского плавания и пробился в финал чемпионата мира

24-летний Зирк участвовал во втором полуфинале, где преодолел дистанцию 200 м баттерфляем за 1.55,64, что позволило ему выйти в финал, заняв в общем зачете пятое место. До национального рекорда, который он установил утром, ему не хватило всего 0,06 секунды.

„Это был невероятный день, — сказал Зирк после заплыва. — Утренний результат вызвал массу эмоций, днем ​​было сложно даже вздремнуть. Но перед полуфиналом я верил, что если смогу проплыть за такое же время, как утром, то смогу пробиться в финал, и мне это удалось“.

В полуфинале быстрее всех был итальянец Альберто Раццетти - 1.55,09. Поляк Кшиштоф Хмелевский был лучшим в предварительных заплывах, но был дисквалифицирован за неправильный разворот.

В преддверии завтрашнего исторического финала Зирк не чувствует давления.

„Минимальной целью было попасть в полуфинал, но этот финал и это время уже превзошли все мои ожидания“, — сказал Зирк, который в прошлом году занял 11-е место в этой же дисциплине.

„В финале может произойти все что угодно, но я могу контролировать только свои действия, поэтому технически я постараюсь держать все под контролем и наслаждаться финалом ЧМ“.

Финальный заплыв среди мужчин на 200 метров баттерфляем состоится вечером в День святого Валентина в 18:53.

Только два эстонских пловца выступали в финале чемпионата мира или Олимпийских игр. Первым был Вейко Сиймар, который занял 8-е место на дистанции 100 м на спине на Олимпийских играх 1960 года в Риме. Ивар Стуколкин завоевал бронзовую медаль на дистанции 400 м вольным стилем на Олимпийских играх 1980 года в Москве.

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