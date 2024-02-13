Удобно: клиенты одного из банков теперь могут самостоятельно разблокировать PIN-код банковской карты

„За долгое время мы привыкли к тому, что для того, чтобы разблокировать неверно введенный в платежном терминале или банкомате PIN-код, требуется обратиться в службу поддержки банка, то теперь для карт LHV появилась удобная возможность снимать блокировку в интернет-банке или мобильном приложении для iOS. Это позволит нашим клиентам существенно экономить время, поскольку весь процесс можно выполнить самостоятельно“, – сказала руководитель сферы розничного банковского обслуживания LHV Анника Горошко. У пользователей мобильного приложения LHV для Android возможность самостоятельной разблокировки PIN-кода появится в течение февраля.

Чтобы разблокировать PIN-код, в приложении в разделе информации о карте нужно нажать кнопку „Разблокировать PIN-код“ - при нажатии появятся инструкции. Затем клиенту нужно подтвердить свой запрос, нажав на кнопку „Разблокировать PIN", и заблокированный PIN будет немедленно разблокирован. Для снятия блокировки PIN-кода подпись не требуется. Данная операция доступна при входе в интернет-банк посредством Smart-ID, mobiil-ID, ID-карты, PIN-калькулятора или биометрии.

После снятия блокировки PIN-кода потребуется воспользоваться банкоматом и выполнить одну операцию, которая задействует чип на банковской карте, и ввести верный PIN-код - достаточно, например, посмотреть остаток счета. После этого информация об изменении будет записана на чипе карты.

При разблокировке PIN-кода нельзя забывать о безопасности. „Несмотря на то, что мы предоставляем клиентам возможность самостоятельно снимать блокировку PIN-кода, необходимо помнить о том, что свой PIN-код нельзя никому сообщать. Если имеются подозрения в том, что ваш PIN-код стал известен посторонним, то следует при первой возможности его поменять“, - отметила Горошко.