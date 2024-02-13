ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (720-й день) | Сенат США принял законопроект о помощи Украине, Байден призвал Палату представителей срочно его одобрить

Российские военные блогеры утверждают, что утром 13 февраля по полигону ВСУ в Селидово Донецкой области нанесли удар кассетными боеприпасами , из-за чего якобы погибли украинские военные. Никаких доказательств они не привели. Об ударе также заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Неофициальный телеграм-канал 35-й бригады ВСУ написал, что могли погибнуть до 200 человек, но позже назвал это фейком.

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Отношения между Москвой и членом ЕС Эстонией, в которой проживает значительное русское меньшинство, остаются напряженными со времен окончания холодной войны.

Во вторник в базе розыска МВД России появились карточки Каллас, а также госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа и министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Ссылаясь на правоохранительные органы, государственное российское агентство ТАСС сообщает, что в отношении них возбуждено дело „об уничтожении и повреждении памятников советским воинам“.

Россия предприняла беспрецедентный шаг в отношении своих балтийских соседей, объявив премьер-министра Эстонии Каю Каллас и ряд других официальных лиц балтийских стран в уголовный розыск .

По словам собеседника агентства, Канада объяснила свой отказ тем, что между странами нет договора об экстрадиции.

Канада отказалась выдать России 98-летнего ветерана СС Ярослава Гуньку , которого в сентябре 2023 года пригласили в канадский парламент во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском МИД.

Филипп Киркоров посетил одну из больниц Горловки в самопровозглашенной ДНР , сообщают Shot и Mash. Певец встретился с ранеными российскими военными, привез им подарки, а также гуманитарную помощь.

В качестве доказательства ведомство опубликовало аудиозапись — как утверждается, фрагмент перехваченных переговоров российских военных о покупке терминала. Один из мужчин на записи говорит, что купить устройство Starlink можно за 200 тысяч рублей.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ „Таврия“ Александр Тарнавский назвал эти сообщения „российской дезинформацией“.

Законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню одобрен в Сенате США. Сенат США одобрил законопроект, в котором среди прочего предусмотрено выделение 60 миллиардов долларов на нужды, связанные с войной в Украине. Документ теперь будет направлен на рассмотрение Палаты представителей, однако ее спикер Майк Джонсон заявил, что палата, большинство в которой составляют республиканцы, скорее всего, отклонит его.

Пакет на 95 миллиардов долларов включает в себя финансирование вооруженных сил Израиля и ключевого стратегического союзника США Тайваня, а также гуманитарную помощь, в первую очередь, палестинцам, но львиная доля в нем – 60 миллиардов долларов – предназначена на расходы, связанные с войной, которую Россия уже почти два года ведет против Украины.

Президент США Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект о выделении средств для поддержки Украины и Израиля.

„Мы не можем позволить себе больше ждать. Цена бездействия растет с каждым днем, особенно в Украине. Мы уже видим сообщения о том, что у украинских войск заканчиваются боеприпасы на передовой, в то время как российские войска продолжают наступать, а Путин продолжает мечтать о порабощении украинского народа“, — заявил Байден.

Посол США в НАТО Джулианна Смит заявила во вторник, что не ожидает, что альянс пригласит Украину к членству на своем саммите, который пройдет в Вашингтоне в июле этого года.

„Что касается саммита этим летом, я не ожидаю, что альянс объявит приглашение на данный момент“, - сказала Смит в ходе телеконференции с журналистами. Ее слова приводит агентство Reuters.

Российские войска активизировали свои действия на Таврическом направлении. Здесь в последние недели растет интенсивность боев, сообщил в телеграме командующий оперативно-стратегической группировкой войск „Таврия“ Александр Тарнавский.