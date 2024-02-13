ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (720-й день) | Сенат США принял законопроект о помощи Украине, Байден призвал Палату представителей срочно его одобрить
Подводим итоги очередного дня войны.
Военная разведка Украины заявила, что российские военные покупают терминалы Starlink в арабских странах.
В качестве доказательства ведомство опубликовало аудиозапись — как утверждается, фрагмент перехваченных переговоров российских военных о покупке терминала. Один из мужчин на записи говорит, что купить устройство Starlink можно за 200 тысяч рублей.
Филипп Киркоров посетил одну из больниц Горловки в самопровозглашенной ДНР, сообщают Shot и Mash. Певец встретился с ранеными российскими военными, привез им подарки, а также гуманитарную помощь.
Канада отказалась выдать России 98-летнего ветерана СС Ярослава Гуньку, которого в сентябре 2023 года пригласили в канадский парламент во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском МИД.
По словам собеседника агентства, Канада объяснила свой отказ тем, что между странами нет договора об экстрадиции.
Россия предприняла беспрецедентный шаг в отношении своих балтийских соседей, объявив премьер-министра Эстонии Каю Каллас и ряд других официальных лиц балтийских стран в уголовный розыск.
Во вторник в базе розыска МВД России появились карточки Каллас, а также госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа и министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Ссылаясь на правоохранительные органы, государственное российское агентство ТАСС сообщает, что в отношении них возбуждено дело „об уничтожении и повреждении памятников советским воинам“.
Отношения между Москвой и членом ЕС Эстонией, в которой проживает значительное русское меньшинство, остаются напряженными со времен окончания холодной войны.
Российские военные блогеры утверждают, что утром 13 февраля по полигону ВСУ в Селидово Донецкой области нанесли удар кассетными боеприпасами, из-за чего якобы погибли украинские военные. Никаких доказательств они не привели. Об ударе также заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Неофициальный телеграм-канал 35-й бригады ВСУ написал, что могли погибнуть до 200 человек, но позже назвал это фейком.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ „Таврия“ Александр Тарнавский назвал эти сообщения „российской дезинформацией“.
Законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню одобрен в Сенате США. Сенат США одобрил законопроект, в котором среди прочего предусмотрено выделение 60 миллиардов долларов на нужды, связанные с войной в Украине. Документ теперь будет направлен на рассмотрение Палаты представителей, однако ее спикер Майк Джонсон заявил, что палата, большинство в которой составляют республиканцы, скорее всего, отклонит его.
Пакет на 95 миллиардов долларов включает в себя финансирование вооруженных сил Израиля и ключевого стратегического союзника США Тайваня, а также гуманитарную помощь, в первую очередь, палестинцам, но львиная доля в нем – 60 миллиардов долларов – предназначена на расходы, связанные с войной, которую Россия уже почти два года ведет против Украины.
Президент США Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект о выделении средств для поддержки Украины и Израиля.
„Мы не можем позволить себе больше ждать. Цена бездействия растет с каждым днем, особенно в Украине. Мы уже видим сообщения о том, что у украинских войск заканчиваются боеприпасы на передовой, в то время как российские войска продолжают наступать, а Путин продолжает мечтать о порабощении украинского народа“, — заявил Байден.
Посол США в НАТО Джулианна Смит заявила во вторник, что не ожидает, что альянс пригласит Украину к членству на своем саммите, который пройдет в Вашингтоне в июле этого года.
„Что касается саммита этим летом, я не ожидаю, что альянс объявит приглашение на данный момент“, - сказала Смит в ходе телеконференции с журналистами. Ее слова приводит агентство Reuters.
Российские войска активизировали свои действия на Таврическом направлении. Здесь в последние недели растет интенсивность боев, сообщил в телеграме командующий оперативно-стратегической группировкой войск „Таврия“ Александр Тарнавский.
По его словам, за последние сутки россияне совершили 1267 артиллерийских обстрелов.
„Интенсивность боевых действий растет. Количество артиллерийских обстрелов со стороны противника в нашей операционной зоне 12 февраля также является самым высоким показателем в этом году — 1267. То же самое с авиаударами, их зафиксировано 67“, — сообщил Тарнавский.
Украинские силы противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную ракету Х-59, которую запустили по Одессе с российского самолета тактической авиации в Черном море.
Как сообщили Силы обороны юга Украины, ракету сбили на подлете к городу. Обломки сбитой ракеты повредили недостроенное здание и стекла в нескольких многоэтажных домах в прибрежной зоне. Пострадавших нет.
Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился перед Украиной после того, как протестующие польские фермеры 11 февраля высыпали часть зерна из украинских грузовиков, пересекших границу. „На мой взгляд, это не совсем адекватная форма протеста, но та, к которой часто прибегают фермеры в разных странах. Фермеры не совладали со своими эмоциями, но не стоит забывать, что они находятся в очень сложной экономической ситуации. В преддверии весенних полевых работ у них нет денег на покупку удобрений и средств защиты растений. Трудно не понять их отчаяние“, — говорится в заявлении Секерского.
США отвергли предложение российского президента Владимира Путина о прекращении огня в Украине с целью заморозки конфликта, сообщает Reuters со ссылкой на трех российских источников, знакомых с обсуждениями, которые велись между посредниками с обеих сторон.
Как пишет агентство, провал переговоров иллюстрирует, насколько далеко друг от друга остаются две крупнейшие ядерные державы мира.
При этом американский источник отрицает информацию о каких-либо неофициальных контактах и заявляет, что Вашингтон не будет вести переговоры без участия Киева.
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