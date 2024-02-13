Пропавшего в Раквере мужчину нашли на автовокзале
Вечером во вторник полиция попросила помощи в поисках пропавшего в городе Раквере 53-летнего мужчину. Чуть позже поступило сообщение о том, что мужчину нашли и с ним все в порядке.
Отмечалось, что в последний раз мужчину видели около 12:30 возле Эстонского музея полиции в Раквере и состоянию здоровья мужчина мог растеряться и не воспринимать окружающее.
Мужчина родом из Пярну и города Раквере не знает.
Полиция просила всех, кто видел пропавшего, сообщить об этом по телефону 112.
Как сообщила полиция позже, внимательный гражданин позвонил в центр тревоги и сообщил, что видел похожего мужчину на автовокзале. Патруль выехал на место и установил, что речь идет о пропавшем. Его передали компании, с которой он и приехал в Раквере.
Полиция благодарит всех, кто делился сообщением, а также тех, кто позвонил в полицию, увидев пропавшего.
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