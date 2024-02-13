Футболистка сборной Эстонии отправилась покорять Австрию

„Я чувствую, что сейчас самое время для новых вызовов, и я рада возможности присоединиться к женской команде „Ваккер“ до конца сезона. Надеюсь, что процесс адаптации пройдет гладко, и я смогу оказать им максимальную помощь, одновременно развивая свою индивидуальную игру“, — сказала Лиллемяэ.

„Спасибо клубу и тренерам за профессиональную тренировочную среду! А также всем коллегам по команде, которые всегда поддерживают и тем самым побуждают становиться лучше. Ваша преданность делу и последовательность в тренировках и играх достойны восхищения“, — добавил она.

„Переезд Мари Лийс в Австрию – очень позитивное событие с точки зрения ее развития. Уже в прошлом году на повестке дня стоял потенциальный переезд за границу, поэтому я рада, что Мари Лийс снова получит возможность испытать себя в другой среде“, — прокомментировала главный тренер женской команды“Флоры“ Александра Шеволдаева.

„Ваккер“ занимает десятое или последнее место в турнирной таблице женской футбольной бундеслиги, и клуб стремится избежать понижения в классе.

„Первая половина сезона была сложной для клуба, но зима принесла положительные изменения. Теперь мы хотим провести вторую половину сезона с новыми силами“, — сказала Лиллемяэ.

Австрийская женская футбольная бундеслига возобновиться 16 марта, когда „Ваккер“ сыграет на выезде с „Альтах/Фордерланд“.

23-летняя Лиллемяэ начинала свою карьеру в „Сууре-Яани Юнайтед“ и перешла во „Флору“ в 2017 году. За последние шесть сезонов в составе таллиннской команды она 6 раз становилась чемпионкой Эстонии. В прошлом году Лиллемяэ сыграла в 25 матчах женской высшей лиги и забила 20 голов, а в позапрошлом провела 21 матч и забила 25 голов.

Лиллемяэ сыграла в 48 официальных матчах за женскую сборную Эстонии по футболу и забила два гола.

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