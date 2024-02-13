Костомаров: чувствую себя жертвой, какой же я герой?

«Чувствую себя жертвой, какой же я герой? Не хочу брать на себя такую ответственность. Я делаю всё, в первую очередь для себя. Как я в спорте занимался для себя, добивался высоких результатов, так и в жизни я это делаю для себя, для своей семьи, для своих детей. Если я являюсь каким-то примером, это здорово, мне это приятно», — сказал Костомаров «РИА Новости Спорт».