Алкоголь, электроника, наличка, запчасти для автомобилей - что еще пытаются пронести через границу в Нарве

По словам Риймаа таможня в Нарве будет и дальше поддерживать высокий уровень контроля. Налогово-таможенный Департамент будет следить за ситуацией на границе и анализировать ее. „Посмотрим, как меняется поведение предпринимателей при экспорте и импорте товаров, и есть ли необходимость в реагировании или реорганизации на других пограничных пунктах“, - уточнила заместитель генерального директора МТА по таможенным вопросам. Она также напомнила, что таможня работает на основе последнего принятого пакета санкций, 12-го по счету. „Это означает 3500 различных комбинаций санкций, или в общей сложности 33 000 проверок действий, в которых ежедневно должны ориентироваться 160 таможенников, чья работа заключается в проверке санкций“, - сказала Риймаа.