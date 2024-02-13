Алкоголь, электроника, наличка, запчасти для автомобилей - что еще пытаются пронести через границу в Нарве(6)
Таможня в Нарве по-прежнему внимательно контролирует пересекающих границу пешеходов. Основное внимание на погранпункте в Нарве уделяется контролю санкционных товаров. Большинство нарушений теперь совершается на нарвской границе пешеходами или пассажирами автобусов. Напомним, что с 1 февраля движение автотранспорта по мосту Дружбы, который соединяет Эстонию и Россию через реку, из-за ремонта на российском КПП закрыто.
„Мы не сокращали число таможенников в Нарве, - рассказала RusDelfi Урсула Риймаа, заместитель генерального директора МТА по таможенным вопросам. - Основное внимание по-прежнему уделяется контролю санкционных товаров. Чаще всего через границу пытаются провезти наличные деньги, электронику, моторное масло, запчасти для автомобилей, предметы роскоши, в том числе дорогой алкоголь“.
По словам Риймаа таможня в Нарве будет и дальше поддерживать высокий уровень контроля. Налогово-таможенный Департамент будет следить за ситуацией на границе и анализировать ее. „Посмотрим, как меняется поведение предпринимателей при экспорте и импорте товаров, и есть ли необходимость в реагировании или реорганизации на других пограничных пунктах“, - уточнила заместитель генерального директора МТА по таможенным вопросам. Она также напомнила, что таможня работает на основе последнего принятого пакета санкций, 12-го по счету. „Это означает 3500 различных комбинаций санкций, или в общей сложности 33 000 проверок действий, в которых ежедневно должны ориентироваться 160 таможенников, чья работа заключается в проверке санкций“, - сказала Риймаа.
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