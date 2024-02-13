ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | В четвертьфинале Кубка Эстонии по баскетболу играют „старые знакомые“ команда „Тартуского университета“ и клуб „Кейла“

По словам Олари Наритса, помощника тренера „Тартуского университета“, новый формат кубковой недели требует хорошей концентрации. „Впервые кубковая неделя началась в новом формате, и поскольку выход в следующий этап зависит от одной игры, мы должны быть более сконцентрированными. План игры „Кейла“ во многом зависит от того, кто из игроков готов к игре. В последних нескольких матчах они играли без центрового. Главное для нас - контролировать темп игры, и если мы сможем сделать это, как в последней встрече между нашими командами, то выполним наш план. Но если мы позволим им контролировать ситуацию, то все может пойти по тому же сценарию, что и в нашей первой встрече в этом сезоне. Конечно, наша цель - взять первый трофей в этом году, и мы надеемся, что зрители будут с нами до конца“, — сказал Наритса.