Баскетбол
13.02.2024, 18:31

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | В четвертьфинале Кубка Эстонии по баскетболу играют „старые знакомые“ команда „Тартуского университета“ и клуб „Кейла“

 
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Сегодня, в четвертьфинале Кубка Эстонии по баскетболу команда „Тартуского университета“ сыграет дома с клубом „Кейла“. Начало матч в 19:00.

У клуба „Кейла“ есть своя, пусть и короткая, но яркая история взаимоотношений с командой „Тартуского университета“. Именно против этой команды клуб „Кейла“ одержал свою первую победу в объединенной эстоно-латвийской лиге осенью 2022 года. В последней встрече команд 12 декабря „Тартуский университет“ выиграл со счетом 77:73, а 15 ноября уже клуб „Кейла“ выиграл со счетом 80:73.

По словам Олари Наритса, помощника тренера „Тартуского университета“, новый формат кубковой недели требует хорошей концентрации. „Впервые кубковая неделя началась в новом формате, и поскольку выход в следующий этап зависит от одной игры, мы должны быть более сконцентрированными. План игры „Кейла“ во многом зависит от того, кто из игроков готов к игре. В последних нескольких матчах они играли без центрового. Главное для нас - контролировать темп игры, и если мы сможем сделать это, как в последней встрече между нашими командами, то выполним наш план. Но если мы позволим им контролировать ситуацию, то все может пойти по тому же сценарию, что и в нашей первой встрече в этом сезоне. Конечно, наша цель - взять первый трофей в этом году, и мы надеемся, что зрители будут с нами до конца“, — сказал Наритса.

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