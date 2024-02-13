13.02.2024, 18:31
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | В четвертьфинале Кубка Эстонии по баскетболу играют „старые знакомые“ команда „Тартуского университета“ и клуб „Кейла“
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в четвертьфинале Кубка Эстонии по баскетболу команда „Тартуского университета“ сыграет дома с клубом „Кейла“. Начало матч в 19:00.
У клуба „Кейла“ есть своя, пусть и короткая, но яркая история взаимоотношений с командой „Тартуского университета“. Именно против этой команды клуб „Кейла“ одержал свою первую победу в объединенной эстоно-латвийской лиге осенью 2022 года. В последней встрече команд 12 декабря „Тартуский университет“ выиграл со счетом 77:73, а 15 ноября уже клуб „Кейла“ выиграл со счетом 80:73.