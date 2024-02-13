Почему снялся Плющенко: главная тайна Олимпиады в Сочи

После победы в Финале юниорского Гран-при в декабре 2012 года в Ковтуне ФФККР увидела не то чтобы альтернативу Плющенко — но как минимум реального дублера на случай, если прошедшему через массу травм Евгению не удастся подготовиться к сочинским Играм. И начали „гонять“ Максима по взрослым турнирам, чтобы дать ему успеть окрепнуть к олимпийскому сезону.

И многим казалось, что конкуренцию Евгению в борьбе за единственную путевку на домашние Игры никто из растерявших все остальные российские квоты в предыдущие годы не составит. Однако с этим мнением не были согласны Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и тренерский штаб Максима Ковтуна — фигуриста, перешедшего во взрослое фигурное катание буквально за полгода до начала сезона-2013/14.

В России в те годы мужское одиночное катание хромало на обе ноги. Достойной смены Евгению Плющенко после его триумфа на Играх 2006 года так и не появилось. Артем Бородулин, Сергей Воронов, Константин Меньшов, Артур Гачинский — эти фигуристы в те или иные моменты подавали надежды, но в итоге их в глобальном плане не оправдывали. И приходилось Плющенко снова и снова возвращаться к выступлениям: сначала к Ванкуверу-2010, где он стал серебряным призером, уступив какие-то крохи американцу Эвану Лайсачеку, а потом и к Сочи-2014.

Но в правилах значился еще один пункт: если на Игры от страны, участвующей в командном турнире, в каком-либо виде заявлен только один фигурист/пара, в случае наличия медицинских показаний перед личным турниром можно его заменить на спортсмена вне квоты.

В правилах олимпийского „командника“ фигуристов остается немало пробелов. Вплоть до неясности, какую из сборных ставить выше при определенном раскладе равенства баллов. Перед Играми в Сочи же на первый план же вышел порядок замен в составе команды.

Порой это происходило в обход спортивного принципа при отборе в состав сборной на главные старты. Многие наверняка помнят скандал под названием „Даешь Костю на Европу“: взявшего бронзовую медаль чемпионата России сезона-2012/13 Меньшова отцепили от первенства Европы в пользу Ковтуна, ставшего на национальном отборе пятым. Фигуристы тогда устроили массовый флешмоб в соцсетях в знак протеста против этой несправедливости, ситуация дошла до министра спорта России тех времен, Виталия Мутко, который в итоге, после того как Ковтун провалился на чемпионате мира и оставил сборную с одной путевкой на Олимпиаду, публично заявил, что ФФККР допустила стратегическую ошибку.

Но так или иначе Елене Буяновой и Татьяне Тарасовой — а именно они тогда работали, главным образом, с молодым фигуристом — удалось достичь своей цели. К началу олимпийского сезона Ковтун подошел вполне конкурентоспособным как минимум на российском и европейском уровне спортсменом. Он вместе с тренерами поставил перед собой амбициозную цель: исполнять в программах пять четверных прыжков — два в короткой, три в произвольной. Это сейчас у нас с десяток фигуристов, которым такое под силу, — а тогда, кроме Ковтуна, никто на подобное количество квадов не замахивался. Даже Плющенко.

А представить ситуацию, при которой олимпийский чемпион проигрывает отбор на сочинские Игры молодому конкуренту, было трудно. Плющенко — глыба российского спорта, цель выступить на четвертой Олимпиаде он озвучил заранее. Евгения не будет в Сочи — да как так? „Ты только подумай, — говорил мне тогда один из опытных деятелей фигурного катания. — Вот спросит Сам Знаешь Кто у помощников во время Олимпиады: когда там у нас Плющенко выступает? Что они ему ответят — простите, но у нас тут вместо него Ковтун?“.

Писеев отчаянно ругался