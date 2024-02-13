Другие виды
13.02.2024, 11:17

ЧМ по плаванию: Крегор Зирк вышел в полуфинал с лучшим временем и выполнил олимпийский норматив

 
Крегор Зирк
Крегор Зирк
ФОТО: Facebook/Kregor Zirk

На чемпионате мира по плаванию в Дохе Крегор Зирк продемонстрировал неожиданный результат. Проплыв с лучшим временем в предварительных заплывах на 200 м баттерфляем, он квалифицировался на Олимпиаду в Париж.

Крегор Зирк преодолел дистанцию за 1.55,58, улучшив рекорд Эстонии двухлетней давности на четыре сотых секунды.

„У меня нет слов, — сказал Зирк в пресс-релизе Эстонской федерации плавания. — Во время заплыва я не ожидал, что буду плыть так быстро, но результат удивительный“.

Эстонец доминировал в предварительных заплывах, опередив спортсмена, занявшего второе место в общем зачете, более чем на полсекунды.

Зирк уже думает о вечернем полуфинале: „Сейчас важно начать процесс восстановления, потому что заплыв на 200 м баттерфляем — это непросто, и вечером нужно быть еще быстрее“.

Показанный Крегором Цирком результат гарантировал ему путевку на Олимпиаду в Париж, так как он выполнил олимпийский норматив А.

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