„Реал“ из-за забастовки поехал в Лейпциг на автобусе и попал в ДТП

Клубу пришлось отказаться от прямого рейса в Лейпциг и лететь до Эрфурта, оттуда команде предстояло преодолеть 160 км на автобусе.На трассе между Айхельборном и Норой автобус „Реала“ при перестроении задела Toyota Avensis, которая лишилась зеркала заднего вида. Командный автобус получил царапины с водительской стороны. Никто из игроков не пострадал, после короткой остановки команда продолжила поездку.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между „РБ Лейпциг“ и „Реалом“ пройдет 13 февраля, начало в 22:00. Ответная игра запланирована на 6 марта в Мадриде.

9 февраля стало известно, что в понедельник и вторник в аэропорту Лейпцига пройдет 48-часовая забастовка после неудачных переговоров профсоюза с руководством о новом коллективном договоре.

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