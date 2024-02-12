ФОТО | Кандидат на пост командира Сил обороны встретился с комиссией Рийгикогу. Его единогласно поддержали

Как передает RusERR, комиссия единогласно поддержала кандидатуру Мерило на должность командующего Силами обороны - об этом сообщил член комиссии Пеэтер Тали (партия Eesti 200) в передаче „Uudis+„ на радиостанции Vikerraadio.

„Кандидат оставил очень хорошее впечатление. Впечатление офицера с уверенным, глубоким и стратегическим мышлением. Он, безусловно, такой офицер и есть“, – подчеркнул Тали, добавив, что комиссия посчитала важными опыт службы и боевой опыт Мерило в зарубежных миссиях.

Ведущий передачи Лаури Варик поинтересовался, не вызывает ли вопросов тот факт, что Мерило имеет звание полковника, а не генерала.

„Это вопрос к министру обороны, который это тоже обосновал. По его мнению, полковник Мерило – лучшая кандидатура, и, вероятно, согласно плану ротации, он должен был перейти на должность заместителя командующего Силами обороны“, – ответил Тали.

По словам Тали, Мерило подтвердил, что его поддерживают генералы, а также коммодор, то есть командующий флотом.

Пресс-служба Рийгикогу сообщила, что по словам председателя комиссии Калева Стойческу, встреча с кандидатом на должность командующего Силами обороны позволила комиссии убедиться, что кандидат прекрасно подходит для этой должности. „В ходе встречи мы получили подробную информацию об образовании и опыте службы полковника Мерило, его качествах как руководителя и планах относительно дальнейшего развития государственной обороны Эстонии“, – сказал он.

Заместитель председателя комиссии Лео Куннас добавил, что Мерило очень подробно ответил на вопросы членов комиссии. „Я полностью поддерживаю кандидатуру полковника Мерило. Он обладает необходимыми личными качествами и наибольшим личным военным опытом из всех возможных кандидатов“, – отметил он.

Согласно закону, правительство назначает действующего военнослужащего на должность командующего Силами обороны сроком на пять лет по предложению министра обороны и с учетом позиции комиссии по государственной обороне.